Tutto quello che c’è da sapere sui TOTY di FC 25

L’evento(Team of the Year) è senza dubbio uno dei momenti più attesi dell’anno per tutti i giocatori di EA Sports FC 25. Con l’arrivo della Squadra dell’Anno, i fan possono accedere a contenuti esclusivi, carte potenziate, e premi che ridefiniscono le strategie di gioco e il mercato trasferimenti. Se sei un appassionato di Ultimate Team, l’eventoè l’occasione perfetta per migliorare il tuo club, guadagnare crediti e competere ai massimi livelli.Prova Amazon Prime gratis per 30 giorni!In questa guida completa, scopriraiche c’è dasull’evento2025: dalle date ufficiali, alle modalità di voto, fino alle strategie per massimizzare i tuoi guadagni e ottenere le ambite carte. Preparati a vivere uno degli eventi più emozionanti della stagione di EA Sports FC 25!Non importa se sei un veterano di Ultimate Team o un neofita che vuole farsi strada nel gioco: questa guida ti fornirà gli strumenti per sfruttare al massimo l’eventoe portare la tua squadra al livello successivo.