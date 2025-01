Liberoquotidiano.it - Trump torna in Virginia, spunta Melania: clamoroso, come la accolgono

Il presidente eletto degli Stati Uniti Donaldha dato il via alle celebrazioni per il suo ritorno alla Casa Bianca con uno spettacolo di fuochi d'artificio alNational Golf Club di Sterling, in, a circa 48 chilometri da Washington. Il tycoon ha festeggiato con la famiglia, i sostenitori e gli alleati politici in vista del suo secondo insediamento, un ritorno trionfale per il leader repubblicano quattro anni dopo aver lasciato la città sotto l'ombra dell'assalto dei suoi sostenitori al Campidoglio.