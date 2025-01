Quotidiano.net - Trump e l’ultimo sgarbo a Biden: non gli concede l’ultimo caffè per velocizzare il trasloco alla Casa Bianca

Roma, 19 genaio 2025 - Donaldha fretta di tornaree sembra intenzionato a nonre a Joenemmeno l'ultimo eventodel presidente uscente, unnella Blue Room insieme al presidente eletto, agli ex presidenti ed ex vicepresidenti accompagnati dai consorti. Una consuetudine sempre rispettata e a cui il tycoon ha fatto sapere di essere contrario. Lunedì i traslocatori in 5 ore porteranno via le cose della famiglia, e prepareranno la residenza per l'arrivo dei. La futura First Lady, Melania, non è preoccupata, infatti sarà più facile rispetto aldi otto anni fa: "Conosco le stanze in cui vivremo, conosco come si svolgerà tutto il processo", ha detto Melania in una intervista, che nel 2017 anche se accompagnata da Michelle Obama, era rimasta un po' in disparte.