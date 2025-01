Cms.ilmanifesto.it - Trump day, Meloni si inchina all’imperatore

Leggi su Cms.ilmanifesto.it

Giorgiaè stata folgorata sulla via di Teheran. Ancora alla vigilia dell’incontro con, a palazzo Chigi facevano gli sdegnosi: «Perché dovrebbe andare a far da comprimaria?». Per la .day,siil manifesto.