2anews.it - Trionfo azzurro ad Aversa, il Napoli batte la Came

ad, illa. Borruto: “Vincere non è mai facile”. Ilritrova il successo in casa trionfando per 4-0 contro laTreviso: in rete Bolo, Duarte, De Luca e Borruto. Dodicesimo risultato utile consecutivo e quinto clean sheet stagionale.cinico sotto porta e attento in difesa, i .