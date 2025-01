Lapresse.it - Treni, Salvini: “Urgente informare parlamento, spero già questa settimana”

“Alla luce delle notizie di particolare gravità emerse nelle ultime ore, con episodi sconcertanti in provincia di Padova e a Roma, ritengoil. Confido di essere in Aula già”. Lo dice il Vicepremier e Ministro dei Trasporti Matteo.Il gruppo Fs ha denunciato il ritrovamento di una catena appesa alla rete elettrica della Stazione di Montagnana (Padova) e un tentativo di sfondamento di una centralina a Roma Aurelia. “Ringrazio donne e uomini del gruppo Fs che, dopo l’esposto per troppi incidenti anomali, sono mobilitati anche per presidiare i punti più delicati delle linee ferroviarie” conclude. Lo fa sapere il Mit.