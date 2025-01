Iltempo.it - Tregua iniziata, liberate tre giovani in ostaggio dal 7 ottobre

Il cessate il fuoco a Gaza è iniziato. Alla vigilia del ritorno di Donald Trump alla Casa Bianca, erano le 11.15 ora locale, le 10.15 in Italia, quando le armi iniziavano a tacere. Circa 3 ore dopo rispetto al previsto, a causa di un ritardo nella consegna della lista degli ostaggi da liberare da parte di Hamas. Migliaia di palestinesi sfollati hanno cominciato a quel punto a muoversi per tornare verso quel che resta delle loro case, spesso nulla vista la devastazione che 15 mesi di combattimenti si lasciano dietro insieme alle vittime. E i primi camion di aiuti umanitari tanto necessari sono entrati 15 minuti dopo lo scattare della. Intanto si apriva un nuovo capitolo dell'applicazione dell'accordo: i primi tre ostaggi sono stati rilasciati da Hamas e, dopo la consegna nelle mani della Croce rossa, sono rientrati in Israele.