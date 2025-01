Ilgiorno.it - Tre rapine in pochi minuti tra piazzale Loreto e viale Abruzzi, fermata baby gang

Milano, 19 gennaio 2025 – Il più giovane ha appena 13 anni, è egiziano e non è neppure imputabile per legge: i poliziotti che lo hanno fermato lo hanno comunque segnalato alla Procura per i minorenni, alla quale peraltro non era sconosciuto per altri precedenti. I suoi complici hanno 15 e 17 anni, sono nati in Italia e sono stati arrestati in flagrante e portati al Beccaria per treandate in scena nella notte tra sabato 18 e domenica 19 gennaio 2025 tra. La serie di colpi Stando a quanto ricostruito dagli agenti dell'Ufficio prevenzione generale della Questura, il primo colpo della, completata da un quarto ragazzino che è riuscito a scappare, è andato in scena poco prima delle 3.30 in: lì i quattro hanno accerchiato un ventitreenne e gli ha strappato il cellulare.