TikTok oscurato negli Usa messaggio agli utenti | Trump al lavoro per soluzione

Leggi su Periodicodaily.com

(Adnkronos) – L'app dicome previsto ha smesso di funzionareUsa. "Scusate,non è disponibile in questo momento. Una legge per il bando è entrata in vigoreStati Uniti. Malauguratamente questo significa che per il momento non potete usare. Per fortuna il presidenteha detto che lavorerà con noi .