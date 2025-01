TikTok | in procinto di ripristinare il servizio grazie Trump

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 gen. (askanews) – “In accordo con i nostri fornitori di servizi,è indiil. Ringraziamo il Presidenteper aver fornito la necessaria chiarezza e garanzia ai nostri fornitori di servizi che non subiranno alcuna sanzione fornendoa oltre 170 milioni di americani e consentendo a oltre 7 milioni di piccole imprese di prosperare”. È la dichiarazione su X del social media dopo che da ieri aveva interrotto l’accesso ai suoi utenti negli Stati Uniti, prima che entrasse in vigore un divieto nazionale sull’app. Donaldha annunciato per domani un ordine esecutivo per estendere il periodo di tempo prima che i divieti della legge entrino in vigore, in modo da “raggiungere un accordo per proteggere la sicurezza nazionale”. “È una posizione forte a favore del PrimoeEmendamento e contro la censura arbitraria.