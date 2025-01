Ilmattino.it - Terzo mandato, Pd diviso Guerini: «Ora riflettiamo». E Sala insiste: «Antistorico»

Leggi su Ilmattino.it

I casi Zaia e De Luca continuano ad alimentare lo scontro sul. Due casi speculari che agitano il centrodestra per il Veneto e il centrosinistra, in particolare il Pd, per la Campania..