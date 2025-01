Tabellone maschile Australian Open 2025 | accoppiamenti e risultati

Leggi su Sportface.it

Ile glidegli, in programma sul cementoo dal 12 al 27 gennaio. L’attesa è finalmente terminata, è giunto il momento del primo Slam stagionale. Un appuntamento molto speciale per il tennis italiano e in particolare per Jannik Sinner, che proprio a Melbourne, lo scorso anno, ha ottenuto il primo Slam in carriera a inaugurare un anno straordinario che lo ha visto salire fino al primo posto nel ranking Atp. L’azzurro, da testa di serie numero 1, debutterà contro Nicolas Jarry, mentre Alexander Zverev, numero 2 del seeding, se la vedrà con la wild card Lucas Pouille.Tra le altre teste di serie, occhi puntati su Novak Djokovic, che va a caccia dell’undicesimo trionfo sul cementoo, mentre Carlos Alcaraz proverà a ottenere un grande risultato in un torneo che finora lo ha visto arrivare al massimo ai quarti di finale.