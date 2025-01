Liberoquotidiano.it - Stivali da cowboy e abito sartoriale: la spontaneità passionale dell'uomo Prada

Leggi su Liberoquotidiano.it

da, montoni portati sulla pelle nuda o buttati sul cappotto, gilet di pelliccia, completi di pelle e monili portafortuna: è un omaggio al “Cuore selvaggio” del regista americano appena scomparso David Lynch e chissà che non sia anche un augurio al presidente Donald Trump. Di sicuro Miuccia e Raf Simons hanno voluto esaltare l'istinto intimo, quasi selvaggio, fatto di emozioni e passioni dove i contrasti involontari danno vita a combinazioni inaspettate e seducenti, il corpo si veste seguendo uno spirito libero. Il montone diventa uno strato avvolgente e sensuale, da indossare sopra o sotto gli abiti, mentre la maglieria è ornata da simboli metallici privi di un significato preciso, come amuleti che in qualche modo ci proteggono. E dunque si esalta “l'istinto per rimanere umani, in un mondo in cui l'intelligenza artificiale si fa sempre più ingombrante”.