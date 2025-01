Oasport.it - Snowboard alpino, Jasmin Coratti quarta nel secondo PGS di Bansko. Vince Ramona Theresia Hofmeister

Leggi su Oasport.it

Si ferma ai piedi del podio la corsa dinelPGS in programma a, in Bulgaria, valido per la Coppa del Mondo 2024-2025 di: l’azzurra cede nella small final alla neerlandese Michelle Dekker ed è. Vittoria della tedescasulla giapponese Tsubaki Miki, mentre esce agli ottavi Elisa Caffont, che aveva chiuso quinta nelle qualificazioni.Nella big final la teutonicasupera la nipponica Tsubaki Miki, battuta di 0?92, mentre nella small final, in testa fino all’ultimo intermedio, sbaglia nell’ultimo tratto e chiude a 2?32 dalla neerlandese Michelle Dekker.Nelle semifinali l’azzurra aveva ceduto alla giapponese, sbagliando prima delintermedio e chiudendo poi a 5?02, mentre la tedesca aveva battuto la neerlandese di 0?24.