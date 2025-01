Oasport.it - Slittino: Jonas Mueller trionfa a Winterberg, sesto Dominik Fischnaller

Austria ancora dominante nel singolo maschile diin chiave Coppa del Mondo. Altra vittoria, la seconda stagionale per: il classe 1997 riesce ad imporsi in quel di Winteberg portando a casa anche il titolo europeo.1:41.742 il tempo diche sfrutta una super prima run, con il nuovo record della pista, per centrare un super trionfo in terra tedesca. Alle sue spalle il padrone di casa Max Langenhan che, in rimonta nella seconda discesa, si arrende di soli 55 millesimi, cogliendo anche l’argento continentale.Completa il podio Nico Gleirscher, poi ancora Austria e Germania con Wolfgang Kindl e Felix Loch. In classifica di Coppa del Mondo al comando Langenhan e Gleirscher a pari punti.In casa Italia il migliore èche chiudead oltre mezzo secondo.