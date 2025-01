Secoloditalia.it - Slitta il cessate il fuoco a Gaza: Hamas non ha consegnato la lista degli ostaggi

Ililnella Striscia di, previsto per le 8:30 di domenica mattina (ora locale), non è ancora entrato in vigore. Le Forze di difesa di Israele (Idf) hanno comunicato che il rinvio è dovuto alla mancata consegna, da parte del movimento palestinese, dellada rilasciare, un obbligo previsto dall’accordo.doveva consegnare laentro sabato“non ha ancora adempiuto ai propri impegni e, contrariamente agli accordi, non ha fornito i nomi delle donneo che devono tornare in Israele. Ililnon entrerà in vigore finchénon rispetterà le sue obbligazioni”, ha dichiarato il portavoce delle Idf, Daniel Hagari, durante un briefing. Un alto funzionario del movimento palestineseha dichiarato che il gruppo ha inviato a Israele lache saranno rilasciati oggi, come richiesto dall’accordo diil