Liberoquotidiano.it - Siracusa: pensionato si oppone a rapina e viene massacrato con calci e pugni, è gravissimo

Palermo, 19 gen. (Adnkronos) - Un anziano di 72 anni è ricoverato in gravissime condizioni dopo essere statoto con violenza. E' successo a Lentini, nelno, in via Libertà, a pochi passi dallo stadio comunale. Secondo una prima ricostruzione degli inquirenti ilstava passeggiando da solo quando è stato avvicinato da due persone, che avrebbero preteso dei soldi. Al rifiuto dell'uomo, i due hanno iniziato a massacrarlo con violenza, con, anche in faccia. A dare l'allarme sono stati i passanti che hanno messo in fuga i due mentre il 72enne è stato trasportato al Pronto soccorso dell'ospedale di Lentini dove è arrivato in gravissime condizioni. E' in prognosi riservata. Ha una commozione cerebrale. La Procura ha aperto una inchiesta.