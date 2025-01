Ilrestodelcarlino.it - Simone Marconi scelto dal sindaco per il vertice di Astea

È la figura diil nominativo formalizzato daldi Recanati Emanuele Pepa all’amministratore delegato di, Fabio Marchetti, quale nuovo componente del Cda dell’azienda con nomina alla carica di presidente. "Si tratta di una figura di prestigio, competente e con un curriculum importante e sono molto contento che abbia accettato l’incarico perché sono sicuro chesaprà svolgere più che adeguatamente la funzione per la quale è stato indicato, visti anche i ruoli da lui ricoperti negli anni", spiega ilPepa sottolineando come, dopo le dimissioni anticipate di Fiorella Moroni al 31 dicembre, si è arrivati in tempi brevi alla scelta. Ora resta solo l’ultimo passo in quanto dovrà essere l’Assemblea dei socia ratificare la nomina. "In poco tempo abbiamo affrontato e risolto la questione della presenza femminile e ora potremmo contare, con, su un nome autorevole che può rassicurare tutti per il futuro di– aggiunge – .