Sicurezza, firme on line e gazebo Lega a sostegno forza pubblica

Leggi su Ildenaro.it

Roma, 19 gen. (askanews) – “Difendiamo chi difende” . E’ il titolo della campagna a difesa di Carabinieri e Poliziotti lanciata one in piazza dalladi Matteo Salvini chge sabato e domenica prossima 25 e 26 gennaio vedrà mobilitazioni ein tutta Italia. “Ogni giorno – afferma lanel post sui social con cui annuncia la campagna di mobioitazione- le forze dell’ordine rischiano la loro vita per la nostra.Difenderle è dovere di tutti, ecco perché laha inserito nel ddlPROPOSTE (già presentate e approvate alla Camera) a tutela degli agenti in divisa”: -“Sì alle bodycam in servizio per trasparenza, verità e tutela da false accuse; -Sì a una adeguata tutelale di Forze dell’Ordine, Militari e VV.F. nei procedimenti causati “dall’atto dovuto” con una somma fino a 10mila euro per ogni fase processuale; Sì a pene più severe per i reati di violenza, minaccia e lesioni a un Pubblico Ufficiale, garantendo più dignità e autorevolezza della divisa; Sì a pene più severe per impedire RIVOLTE in carcere e nei centri di accoglienza e trattenimento di immigrati.