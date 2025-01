Romatoday.it - Si scontrano auto e moto, morto un 34enne

Tragedia stradale sabato nella provincia sud di Roma. Un uomo di 34 anni - Emanuele Talone - ha perso la vita in seguito a un incidente avvenuto fra i comuni di Artena e Valmontne. Il dramma in pieno centro urbano nella cittadina lepina au via Guglielmo Marconi verso le 15:00 del 18 gennaio.