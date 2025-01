Milanotoday.it - Si schianta con la moto: gravissimo 39enne

Leggi su Milanotoday.it

Un uomo di 39 anni è in gravissime condizioni dopo un incidente con un mezzo a due ruote avvenuto intorno alle 2.20 tra sabato e domenica notte. Lo schianto è avvenuto ai Bastioni di Porta Nuova. Per cause da accertare, ilha perso il controllo del mezzo ed è rovinato a terra con.