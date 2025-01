Frosinonetoday.it - Si ribalta con l'auto e muore

Sicon l'. Il tragico incidente ieri sera verso le ore 20:30, a Cassino (Frosinone), in via San Pasquale. La vittima è un 37enne che viaggiava a bordo di una Smart. Purtroppo l'uomo è morto sul colpo e non c'è stato nulla da fare. Sul posto personale sanitario del 118.