Cesenatoday.it - Serie D, trasferta amara a Prato per la Sammaurese

Leggi su Cesenatoday.it

Terza sconfitta consecutiva per la, battuta 2-0 dalin. La squadra di Protti resta in fondo alla classifica assieme al Fiorenzuola con 12 punti. Nel primo quarto d’ora nulla da segnalare, partita molto fisica in cui entrambe le squadre si rivelano propositive, ma senza.