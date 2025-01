Brindisireport.it - Serie D, colpo Fasano: steso il Gravina per 2-1

Leggi su Brindisireport.it

Secondo successo consecutivo per il, che allo stadio XXI Settembre-Franco Salerno ha battuto per 2-1 il: si è trattato dellla sesta vittoria stagionale per la formazione guidata da Massimo Agovino.Dopo nemmeno un minuto gli ospiti hanno sbloccato il match grazie a Battista, che.