Lapresse.it - Serie A, Verona-Lazio 0-3: gol e assist dell’ex Zaccagni

Laha sconfitto in trasferta ilcon il punteggio di 3-0 in una gara valida per la 21esima giornata diA. Al Bentegodi i gol di Gigot (2?), Dia (21?) e(58?) regalano ai biancocelesti i 3 punti per il controsorpasso sulla Juventus, al quarto posto, con 39 punti.