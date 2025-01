Lapresse.it - Serie A, Cagliari-Lecce 4-1. Pareggio tra Parma e Venezia

Leggi su Lapresse.it

Iltravolge in rimonta ilper 4-1 nella gara valida per la 21a giornata diA, disputata allo stadio ‘Unipol Domu0 di. Pugliesi in vantaggio con Pierotti al 42? ma nella ripresa, dopo un’ora di gioco, la reazione dei sardi sfocia in una goleada: Gaetano pareggia al 60?, Luperto firma il sorpasso al 65?, poi – a seguiti anche dell’espulsione di Rebic al 73?, ci pensano Zortea all’80 e Obert all’83 a calare il poker. Ilsale a 21 punti scavalcando ilche resta a 20.termina 1-11-1 tra. Ospiti in vantaggio con Pohjanpalo al 20? su rigore edei ducali con Hernani, sempre dagli 11 metri, al 56?. Ilsale a 20 punti e appaia l’Empoli e ilmentre ilresta penultimo a 15 punti.