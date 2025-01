Sport.quotidiano.net - Serata speciale. Tra gli spettatori l’indimenticato ex Tomas Ress

Ancora una vittoria in casa nei derby di questa stagione dove, fino a questo punto, ha sempre vinto la società ospitante. Il 76-73 rappresenta l’undicesima vittoria mensanina con la Virtus a livello di prima squadra, a fronte dei soli 3 successi ottenuti nel tempo dai rossoblù. È stato un derby fisico e intenso sul campo, acceso e colorato anche fuori. Circa 2091 gli. Tra questi, seduto in parterre ed ospite della Mens Sana, l’ex capitano biancoverde, applaudito e accolto dai cori dei tifosi al suo ingo sul parquet. Tifoseria "vip" anche tra gli ospiti visto che nel settore loro riservato, a sostenere il cognato Olleia, c’era Miss Italia Ofelia Passaponti. Nel prossimo turno Mens Sana e Virtus saranno ancora di scena a Siena: la Note di Siena in viale Sclavo contro Quarrata, la Stosa al PalaCorsoni contro Cecina.