Lanazione.it - Seicento etichette da degustare a “Wine&Siena“

Leggi su Lanazione.it

Più di 600dae oltre 150 aziende enogastronomiche saranno le protagoniste di Wine&Siena, in programma dal 25 al 27 gennaio nella città del Palio, al Santa Maria della Scala e Palazzo Squarcialupi. La decima edizione della rassegna, si spiega in una nota, accoglierà aziende italiana accuratamente selezionate dalle commissioni d’assaggio di The WineHunter e insignite del prestigioso The WineHunter Award: espositori di vino, cibo, spirit e birra, insieme a Extrawine e Consorzi. E insieme, eccellenze della gastronomia, con 60 prodotti circa dai cioccolati, ai formaggi, ai salumi fino alla birra. Wine&Siena è un appuntamento voluto dal patron di Merano WineFestival, The Wine Hunter Helmuth Köcher e dal presidente di Confcommercio Siena Stefano Bernardini.