Fanpage.it - Scontro al GF tra Lorenzo Spolverato e Shaila Gatta, lui si infuria e tira pugni al muro: “Me ne vado”

Leggi su Fanpage.it

Al Grande Fratello ieri serahanno litigato animatamente. Le telecamere non hanno ripreso la lite, ma le loro urla si sono sentite nella conversazione tra Emanuele e Chiara in giardino. Dopo la lite il modello ha sbottato: "Io me ne vado", le parole prima direal