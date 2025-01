Juventusnews24.com - Roma Juventus Women 3-1 LIVE: Linari segna dal dischetto

di Mauro Munno: sintesi, moviola, risultato, tabellino e cronaca del match valido per il campionato di Serie A femminileLadi Max Canzi affronta laal Tre Fontane nel big match della 15esima giornata di Serie A femminile: le bianconere sperano nella vittoria per mandare le giallorosse a -13 ed estrometterle dalla corsa allo scudetto.CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA3-1: sintesi e moviola3? Gol Dragoni – Inserimento centrale della giallorossa che prende il tempo a Kullberg, salta Bergamaschi e poi mette sotto la traversa con un gran destro di mezzo esterno4? Chance Giugliano – Colpisce di volo sul cross da destra di Thogersen, palla alta5? Tiro Bonansea – Converge da sinistra e ci prova col destro. Centrale e debole6? Occasione Viens – In apnea la Juve in questo avvio.