Roma clamoroso Dybala | non era mai accaduto ed ora cambia il futuro

Ultimo aggiornamento 19 Gennaio 2025 12:14 di Giancarlo SpinazzolaDopo l’arrivo di Ranieri è tornata a illuminare l’Olimpico la Joyae orano tutti gli scenari sulLa stagione per i tifosi giallorossi sembra veramente avara di soddisfazioni e con poche possibilità di redenzione, almeno nel prossimo: iniziata sotto ai migliori auspici dopo l’ottimo mercato estivo svolto sotto le indicazioni di De Rossi, è iniziato tutto a degenerare già nel mese di settembre, quando i Friedkin, in compartecipazione con l’ex Ceo Lina Souloukou, decisero di esonerare il tecnico nonostante il triennale firmato in estate.Le successive dimissioni del Ceo e l’ingaggio di Ivan Juric, non hanno sollevato la barca, anzi hanno portato lanelle pericolose acque della zona retrocessione, mare in cui una rosa non abituata a sporcarsi le mani rischiava di impelagarsi definitivamente.