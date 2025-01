Trevisotoday.it - Rogo devasta auto, le fiamme rischiano di propagarsi ad un bosco

Sabato sera, poco prima delle 19 di sabato 18 gennaio, i vigili del fuoco sono intervenuti in via Gramsci a Musano di Trevignano per l’incendio di un’parcheggiata: nessuna persona è rimasta coinvolta. La squadra dei vigili del fuoco accorsa da Montebelluna ha spento l’incendio della Porsche.