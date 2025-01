Chietitoday.it - Ripa Teatina, Cinzia Marcello si dimette da consigliere e assessore

Leggi su Chietitoday.it

Ilcomunale del Comune di, ha rassegnato le dimissioni dalle sue cariche per motivi personali che non le permetterebbero di proseguire con lo stesso impegno che ha sempre dimostrato."Per motivi personali che non mi permetterebbero di.