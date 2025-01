Ilgiorno.it - Rifiuti abbandonati e abusi edilizi. Sequestrata maxi area a Seregno

Leggi su Ilgiorno.it

La polizia locale ha messo sotto sequestro un terreno nella zona stadio per. Inoltre, è stata denunciata una 62enne residente nella provincia di Lecco. Diversi residenti avevano segnalato la presenza di un terreno all’interno di un contesto residenziale utilizzato per il deposito incontrollato di, e il comando di polizia locale ha iniziato una puntuale attività di osservazione dell’segnalata. In particolare, da un’analisi delle foto satellitari, è emerso che l’era stata progressivamente interessata da un costante deposito di, accompagnato dalla realizzazione di, quali prefabbricati e strutture destinate a magazzino. Dopo aver raccolto tutte le informazioni necessarie, gli agenti specializzati in attività di polizia ambientale, facenti parte dell’Unità di Sicurezza Urbana coordinata dal vicecomandante Alberto Dibiase, hanno eseguito una perlustrazione sul posto.