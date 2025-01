Vanityfair.it - Richard Gere: «Non bisogna fidarsi dei politici, non hanno a cuore la cultura di un popolo. La tecnologia non ha migliorato la nostra vita, nessuno si prende più cura dell'altro»

Leggi su Vanityfair.it

Abbiamo incontrato l'attore, ora al cinema con il profondo Oh Canada – I tradimenti, e abbiamo parlato di bugie, pentimenti, attivismo, padri e nuove generazioni: «Mentire per fare del male, è molto diverso da mentire per protegqualcuno»