Iltempo.it - Retroscena-"bomba" di Dagospia: Gerry Scotti all'Ariston?

È sempre più nitido il disegno di Carlo Conti per Sanremo 2025 e la macchina delle indiscrezioni sui dettagli non ancora svelati non si arresta.affiancherà il direttore artistico sul palco del teatro? Questo è l'interrogativo che, nelle ultime ore, sta rimbalzando in rete con insistenza. La voce sul conduttore Mediaset, circolata in passato, torna a guadagnare terreno anche quest'anno. A lanciarla è stato il giornalista Giuseppe Candela su, dove si legge che la presenza dial Festival rientrerebbe nel "patto di non belligeranza" tra Mediaset e Rai in tema di ascolti. Stando al flash del sito curato da Roberto D'Agostino,sarebbe dunque "la carta coperta di Conti", che punta a firmare un festival di grandi nomi e numeri. Al momento, nessunè stato confermato, ma è previsto per stasera, al Tg1 delle 20, un nuovo annnuncio del direttore artistico della kermesse.