Monzatoday.it - Residenti esasperati: la nuova piazza occupata (ancora) dai senzatetto

Leggi su Monzatoday.it

Cambiaghi ha cambiato look, ma non la precedente destinazione d’uso di rifugio per i. Malgrado le transenne che impediscono l’accesso all’area dei portici, ogni sera ci sono alcune persone senza fissa dimora che spostano le barriere per trovare riparo per la notte. Chi dorme.