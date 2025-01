Liberoquotidiano.it - Religione: Tajani, 'essere cristiani non è un fatto privato, non è un marchio di infamia'

Caltagirone (Catania), 19 gen. (Adnkronos) - "E' finita la stagione del partito unico dei, però credo che non possa esserci una rinuncia deia esprimere le proprie idee e i propri valori, anche nell'agire politico.non è un, che riguarda solo la nostra coscienza. Per un politico cristiano valgono tutte le cose che ha detto don Luigi Sturzo nei suoi lunghi anni di impegno. Significa di avere il coraggio di fare delle scelte, già il coraggio di dirsi". Lo ha detto il vicepremier Antonio, intervenendo a Caltagirone a un incontro organizzato in ricordo di don Sturzo. "C'è il timore di dire 'sono cristiano', non è mica undi. Puoi applicare alla politica i valori".