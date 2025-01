Riminitoday.it - Raid nelle abitazioni, banda stanata con la maxi refurtiva. E in casa nascondevano armi, cocaina e denaro

I Carabinieri di Riccione hanno arrestato sabato sera in flagrante quattro persone con le accuse a vario titolo di furto in abitazione, ricettazione, detenzione di stupefacenti e detenzione abusiva di. I militari, che nei giorni scorsi avevano ricevuto segnalazioni di furti in appartamento.