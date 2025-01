Ilrestodelcarlino.it - Quintorigo in concerto

Stasera alle 21,30 al circolo Fuori Orario, a Taneto di Gattatico, sbarca il tour dei, in scena con John De Leo, voce della prima versione della band, all’epoca del successo ottenuto nel 1999 al festival di Sanremo. Si tratta della penultima data del tour, destinato a concludersi il 26 gennaio a Trezzo sull’Adda. L’attesopropone De Leo alla voce con Valentino Bianchi al sax, Gionata Costa al violoncello, Andrea Costa al violino e Stefano Ricci al contrabbasso. Per questa temporanea riunione, i due album di successo del gruppo ("Rospo" e "Grigio") sono stati per la prima volta stampati anche in vinile da Universal. E per il pubblico la possibilità di tornare ai tempi di "Rospo", trainato dal singolo sanremese col Premio della critica per le nuove proposte e quello della giuria di qualità per l’arrangiamento.