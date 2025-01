Ilgiorno.it - Quattro grandi tele di Usellini al Must

Leggi su Ilgiorno.it

Dopo Bruno Munari ed Enrico Baj ora è il turno di Gianfilippo. Vimercate torna ad aprire le porte alla grande arte contemporanea con una mostra in programma aldal 25 gennaio al 4 maggio. E il punto di partenza non è un prestito, con opere che arrivano da altri musei, ma una storia tutta brianzola., dipinte per la città dal pittore nel 1960, quando già insegnava a Brera, dodici anni dopo la prima grande mostra personale negli Stati Uniti. Tutto inizia con la costruzione della scuola Manzoni, progettata dalle celebri firme di Luigi Caccia Dominioni e Pier Giacomo Castiglioni. In quell’epoca ormai lontana, quando l’Italia completava la ricostruzione dopo il dramma bellico, la norma imponeva che in ogni nuovo edificio pubblico una quota stabilità di denaro fosse destinata alla decorazione dell’interno con opere d’arte di pregio.