Infobetting.com - Pronostici di oggi 19 gennaio, Inter, Lazio, Fiorentina, Manchester City, Manchester United e Real Madrid

Leggi su Infobetting.com

Eccoci dunque al riepilogo deidi19, programma come sempre intenso nei campionati continentali e in serie A tocca anella parte alta della classifica con i campioni d’Italia opposti all’Empoli. Si gioca in Ligue 1 e Bundesliga, in Premier League in campo le due die .InfoBetting: Scommesse Sportive e