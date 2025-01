Vicenzatoday.it - Pro Patria-LR Vicenza: le probabili formazioni

Leggi su Vicenzatoday.it

Il, dopo la bella e convincente vittoria contro l'Albinoleffe, torna in campo per affrontare in trasferta la Pro(ore 17.30). Mister Vecchi deve fare a meno dello squalificato Leverbe e di Rossi, ancora alle prese con qualche problema fisico. Il tecnico biancorosso ritrova, però.