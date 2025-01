Ilrestodelcarlino.it - Precipita dal cavalcavia ferroviario e muore a 22 anni

Ancona, 19 gennaio 2025 - Tragedia nella notte ad Ancona. Un giovane di 22to dal ponte nei pressi della stazione ferroviaria di Palombina Nuova ed è morto. La tragedia è avvenuta nella notte, intorno alle 4. L'ipotesi privilegiata è che si sia trattato di un gesto volontario. Il corpo del giovane, deceduto a causa dell'impatto da un'altezza di circa sei metri, è stato notato vicino ai binari e la circolazione ferroviaria è stata sospesa temporaneamente per prestare i soccorsi ed effettuare i rilievi, prima di riprendere regolarmente intorno alle 6. Gli accertamenti sulla morte del ragazzo, residente con la famiglia a Falconara Marittima, sono condotti dalla Polfer. Sul posto sono intervenuti anche i carabinieri, i vigili del fuoco e i sanitari. Purtroppo per il 22enne non c'era più nulla da fare.