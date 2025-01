Lanazione.it - Prato, lite al pub finisce nel sangue: 40enne accoltellato alla gola

, 19 gennaio 2025 – Una violentaall’interno di un pub è finita nel. E’ successo a. Un uomo di 40 anni, come riporta il Tirreno, è stato feritocon un coccio di bottiglia. Laè scoppiata all’interno di un pub nei pressi del Museo Pecci. Il fatto è avvenuto nella notte tra sabato e domenica. Rissa nel centro di accoglienza: 19enne, è gravissimo Ilha avuto un diverbio con un altro cliente del locale che ha spaccato una bottiglia ferendolo al collo. L’rme è scattato dopo le 2. L’uomo è stato trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Stefano in codice rosso. Dopo i punti di sutura, intorno alle 7,30 l’uomo è stato dimesso. Sono in corso le indagini per identificare l’aggressore.