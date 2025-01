Chietitoday.it - Pallanuoto, per Lanciano Sport Center vittoria a Frosinone nella seconda di campionato

Leggi su Chietitoday.it

conquista tre preziosi punti in trasfertadidi serie C di. I ragazzi del coach Mammarella hanno affrontato e sconfitto, per 9-8,piscina di, gli avversari della Bellator Frusino. “È stato un inizio di gara.