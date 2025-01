Ilrestodelcarlino.it - Palio, il presidente è Marco Pedarzini

Leggi su Ilrestodelcarlino.it

Si è tenuta giovedì a Palazzo Zardi, l’assemblea straordinaria per le elezioni del nuovo Consiglio superiore dei Rioni e della nuova Corte Ducale deldi Copparo. Ad essere nominato nuovodell’Enteè stato, che sarà affiancato dal viceGiuseppe Russo, e dai consiglieri Gessica Ricci, Silvia Abis e Alberto Malagodi. All’importante appuntamento per la storica manifestazione copparese hanno portato il proprio saluto, a nome dell’amministrazione comunale, la vice sindaco Bruna Cirelli e l’assessore con deleghe ad Associazionismo e manifestazioni Fabio Felisatti che, attraverso il proprio profilo social, ha rivolto un sentito augurio di buon lavoro al neo elettoe agli altri eletti: "Un ringraziamento speciale va anche alle quattro contrade (Furnas, Mota, Dezima e Crusar) e ai loro presidenti per l’immenso lavoro svolto in così pochi mesi.