Feedpress.me - Palermo una, nessuna e centomila. A colloquio con Roberto Andò sul suo ultimo, fascinoso romanzo

Leggi su Feedpress.me

Ci sono tanteche respirano una dentro l’altra nel nuovo beldi, «Il coccodrillo di» (La Nave di Teseo), in libreria in contemporanea con l’uscita in sala del suo nuovo film, «L’abbaglio», con Servillo, Ficarra e Picone . embedpost id="1984389" Una sorta di resa di conti con, quella di Rodolfo Anzo, voce narrante dele alter ego di.