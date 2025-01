Strumentipolitici.it - Palau, il presidente Whipps inizia il secondo mandato, con la conferma del sostegno di USA e Taiwan

Lo scorso 5 novembre le elezioni presidenziali non si sono svolte solamente negli USA, ma anche nel piccolo Stato insulare di. Questo arcipelago situato a sud-est delle Filippine ha un forte legame storico proprio con Washington. Ha vinto di nuovo SurangelJr., che il 16 gennaio ha ufficialmenteto il suoconsecutivo.Tra Cina e Stati Unitiha battuto Tommy Remengesau Jr., che a sua volta era statoper ben due volte prima di lui. Entrambi hanno una posizione favorevole a mantenere e rafforzare i legami con gli Stati Uniti. Lo status quo oggi viene messo in discussione dall’influenza che la Cina cerca di esercitare sui Paesi dell’Oceano Pacifico.ha in questo senso un ruolo strategico piuttosto importante e i paluani ne sono consci.