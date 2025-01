Anteprima24.it - Ospedale Sant’Agata de’ Goti, Rubano (Forza Italia): “Chiederò spiegazioni”

Tempo di lettura: < 1 minuto“alla dottoressa Maria Morgante, Direttore Generale dell’Azienda Ospedaliera San Pio,sul trasferimento del dermatoscopio dal presidio ospedaliero Sant’Alfonso Maria de’ Liguori dide’a Benevento. Una decisione che, se confermata, rappresenta un grave passo indietro rispetto agli impegni presi in Regione Campania per il rilancio del De’ Liguori. È fondamentale fare chiarezza su quanto accaduto e garantire che il nostro territorio non venga ulteriormente privato dei servizi essenziali per la salute dei cittadini”. Lo dichiara Francesco Maria, Deputato e Segretario provinciale di.L'articolode’): “” proviene da Anteprima24.